Эр-Рияд, 21 января, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Саудовской Аравии объявило набор женского персонала для укомплектования ряда спецподразделений. Об этом 21 января сообщает Wiqalat-Anbaa-al-Saudia.

Al Jazeera English Хадж

По данным журналистов, из женщин планируется сформировать несколько команд, которые займутся обеспечением безопасности паломников, совершающих Хадж и Умру в города Мекка и Медина.

Женский персонал будет специализироваться на работе с паломниками женского пола. В частности, в задачи подразделения будет входить проверка прибывающих на хадж на причастность к террористическим организациям, досмотр и при необходимости — задержание нарушителей закона.

Вступить в ряды подразделения смогут граждане Саудовской Аравии женского пола в возрасте от 25 до 40 лет.