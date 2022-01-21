Берлин, , 12:54 — REGNUM Отключение России от международной межбанковской системы SWIFT — это крайняя экономическая мера. Об этом министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил в интервью изданию Der Spiegel.

Роберт Хабек Sandro Halank

Политика спросили, готов ли он поддержать отключение России от SWIFT в случае, если ситуация вокруг Украины обострится. Хабек ответил, что говорить об «абстрактных санкциях» бессмысленно, ведь главная цель — деэскалация.

«Это крайняя экономическая санкция, но здесь я не буду строить догадок», — сказал германский вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США не исключают возможного отключения России от международной системы банковских платежей SWIFT, если будет развиваться кризисная ситуация вокруг Украины.

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