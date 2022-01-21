Нур-Султан, , 12:49 — REGNUM Обновление судебной системы является важным вопросом для Казахстана. Об этом 21 января во время встречи с казахстанскими бизнесменами заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Суд Pixabay.com

Глава государства подчеркнул, что уже предпринят ряд мер, в том числе законодательного характера.

«Важнейший вопрос — обновление судебной системы, — подчеркнул Токаев. — В суды призываются новые кадры, специалисты в различных отраслях права, в том числе из корпоративного сектора».

Президент Казахстана считает, что приток сильных корпоративных юристов и адвокатов в судейскую профессию, в том числе в регионах, существенно повысит качество защиты интересов инвесторов и бизнесменов.

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«Все возможности к приёму новых кадров в судебную систему на сегодня имеются. Прошу Высший судебный совет и Верховный суд значительно активизировать работу по обновлению судейского корпуса», — цитирует Nur. kz казахстанского лидера.

Токаев также обратил внимание Верховного суда на деятельность нижестоящих судов. По его словам, «на первичном уровне суды не перестроились и не отказались от псевдозащиты интересов государства».

«Это следует исправить», — поручил президент.

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