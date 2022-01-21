Бухарест, , 12:49 — REGNUM В Бухаресте объявлена тревога из-за подозрительного пакета, обнаруженного на территории одной из воинских частей в центральном районе столицы. Об этом 21 января сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Бухарест Ștefan Jurcă

По некоторым данным, в пакете (согласно другой информации — в рюкзаке) находится металлический предмет, обмотанный изоляционной лентой. На место происшествия в срочно выехали полицейские, жандармы, пожарные и представители антитеррористического подразделения при службе госбезопасности Румынии.

Сообщается о перекрытии ряда улиц и частичной эвакуации персонала расположенных неподалеку учреждений. Движение автомобилей запрещено в радиусе нескольких сотен метров.

Напомним, 21 января из-за угрозы террористического акта было временно прекращено движение транспортных средств в районе контрольно-пропускного пункта «Джурджу» на румынско-болгарской границе.