Ижевск, 21 января, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Глав городов и районов Удмуртии, предприятия, государственных и муниципальных служащих и инициативных жителей приглашают помочь коммунальным службам и выйти на субботники по очистке территорий от снега. Об этом на своей странице в социальной сети написал глава республики Александр Бречалов.

Mos.ru Уборка снега

«В прошлые выходные мы провели субботник на территориях больниц, детских садов, школ. Будем масштабировать эту акцию, поскольку только за первую половину января в Удмуртии выпала месячная норма осадков», — напомнил глава Удмуртии.

По его словам, в личных сообщениях приходит много обращений по поводу уборки снега. Причем в обращениях — не только жалобы.

Бречалов подчеркнул, что коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. Также есть территории, к которым крупной снегоуборочной технике сложно подобраться.

«Думаю, будет здорово сделать такие субботники добрососедской акцией и не просто почистить снег, но и пообщаться, попить горячего чая», — заключил Бречалов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря прошлого года глава республики уже призывал чиновников лично выходить на уборку снега, как это делает он сам.

«Коллеги, если мы видим, что ситуация сложная, я сейчас не шучу, мы не больше перегружаемся как наши педагоги или врачи, или работяги на заводах… Вышли на тридцать минут, если мы видим, что критическая ситуация по снегу и так далее, вышли, это всех касается, своими командами, хотя бы у соцобъектов, взяли лопаты и раскидали. Да, если мы не успеваем по-другому, и подрядчики не успевают…» — обращался к подчиненным Бречалов.

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