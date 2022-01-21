Глава Удмуртии пригласил чиновников и жителей региона помочь в уборке снега
Ижевск, 21 января, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Глав городов и районов Удмуртии, предприятия, государственных и муниципальных служащих и инициативных жителей приглашают помочь коммунальным службам и выйти на субботники по очистке территорий от снега. Об этом на своей странице в социальной сети написал глава республики Александр Бречалов.
«В прошлые выходные мы провели субботник на территориях больниц, детских садов, школ. Будем масштабировать эту акцию, поскольку только за первую половину января в Удмуртии выпала месячная норма осадков», — напомнил глава Удмуртии.
По его словам, в личных сообщениях приходит много обращений по поводу уборки снега. Причем в обращениях — не только жалобы.
Бречалов подчеркнул, что коммунальные службы работают в круглосуточном режиме. Также есть территории, к которым крупной снегоуборочной технике сложно подобраться.
«Думаю, будет здорово сделать такие субботники добрососедской акцией и не просто почистить снег, но и пообщаться, попить горячего чая», — заключил Бречалов.
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Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря прошлого года глава республики уже призывал чиновников лично выходить на уборку снега, как это делает он сам.
«Коллеги, если мы видим, что ситуация сложная, я сейчас не шучу, мы не больше перегружаемся как наши педагоги или врачи, или работяги на заводах… Вышли на тридцать минут, если мы видим, что критическая ситуация по снегу и так далее, вышли, это всех касается, своими командами, хотя бы у соцобъектов, взяли лопаты и раскидали. Да, если мы не успеваем по-другому, и подрядчики не успевают…» — обращался к подчиненным Бречалов.
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