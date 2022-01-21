Вашингтон, 21 января, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В возрасте 74 лет скончался рок-музыкант Мит Лоуф (настоящее имя — Майкл Ли Эдей). Информация об этом появилась 21 января на странице артиста в Facebook.

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Лоуф скончался в окружении жены, а также детей и друзей. Причину смерти артиста пока не раскрыли.

ИА REGNUM напоминает, что Мит Лоуф получил широкую известность после выхода альбома Bat Out of Hell, а также нескольких песен к кинофильмам. Он также сыграл в нескольких фильмах и сериалах, среди которых «Бойцовский клуб», «Доктор Хайс», «Байки из склепа» и другие.