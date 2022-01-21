Таллин, , 12:45 — REGNUM Сильнейший за последние несколько дней снежный шторм осложнил работу коммунальных служб и внес сумятицу в дорожное движение Эстонии. Об этом сообщило Raadio 4.

Снежный шторм Hans

Обильный снегопад с сильным ветром — порывами до 30 метров в секунду — шел весь вечер 20 января и половину ночи 21 января. По прогнозам синоптиков, снегопады в течение дня продолжатся.

По сообщению СМИ, государственные шоссе по всей стране заснежены. Не менее сложной остается ситуация в столице страны. Общая толщина выпавшего снега может превысить 18 см.

Центр управления дорожным движением Эстонии предупредил, что дороги скользкие. Зафиксированы первые аварии, вызванные снижением видимости на дорогах и непогодой. Вечером 20 января в Ярвамаа произошло тяжелое ДТП между грузовиком и микроавтобусом. В результате аварии погиб водитель микроавтобуса.