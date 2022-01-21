Красногорск, 21 января, 2022, 12:43 — ИА Регнум. С начала января 2022 года сотрудники скорой медицинской помощи Подмосковья начали получать новую рабочую форму единого образца. Об этом 21 января сообщается на сайте министерства здравоохранения Московской области.

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На данный момент форма выдается сотрудникам выездных бригад — врачам, среднему медперсоналу, водителям, а также работникам диспетчерской службы.

«Мы продолжаем ремонтировать посты и подстанции, закупаем современные автомобили, а также — новую спецодежду. На скорую поступило более 8,5 тыс. комплектов новой униформы для сотрудников», — сказала зампред правительства — министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.