Санкт-Петербург, , 12:43 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Алескеров («Справедливая Россия — за правду») заявил разрушении сложившейся в Петербурге системы раздельного сбора мусора в связи с начавшейся «мусорной» реформой. Парламентарий намерен обратиться к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с инициативой об обязании АО «Невский экологический оператор» (НЭО) сохранить прежнюю систему раздельного сбора до полноценного запуска новой схемы.

Раздельный сбор мусора Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В ответ на соответствующий запрос, направленный депутатом Алескеровым в адрес руководства НЭО, генеральный директор компании Екатерина Горшкова сообщила, что «Невский экологический оператор» намерен создать собственную систему раздельного накопления отходов в Санкт-Петербурге, и первой территорией для тестирования новой схемы станет Калининский район. Однако только подготовительные работы к запуску раздельного сбора займут у НЭО не менее полутора лет. При этом уже сейчас прежняя система раздельного сбора начала разрушаться.

«Мы получаем жалобы из разных районов города о том, что из дворов, где раздельный сбор мусора был налажен, разноцветные бачки убирают. То есть опять, — не построив новое, разрушают старое. Считаю, что прежняя схема должна существовать до тех пор, пока «НЭО» не закончит все свои эксперименты и не запустит новую систему в полноценном формате», — заявил Андрей Алескеров.

По мнению депутата, уничтожение старой системы раздельного сбора не должно как минимум на полтора года опережать запуск новой схемы. Он делает неутешительный вывод, что «в этой части мусорная реформа в Санкт-Петербурге откровенно затягивается».

«Я намерен обратиться к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с инициативой об обязании «НЭО» сохранить прежнюю систему раздельного сбора до полноценного запуска новой схемы», — резюмировал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее петербургский депутат Госдумы Оксана Дмитриева также возмутилась тем, что после появления единого регионального оператора на площадках для сбора мусора в Петербурге исчезла часть контейнеров для раздельного сбора отходов. Она направила обращение на имя председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга Александра Германа с требованием вернуть контейнеры для раздельного сбора на прежние места.

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