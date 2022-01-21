Кишинёв, , 12:43 — REGNUM Депутаты парламента Молдавии от Блока коммунистов и социалистов (БКС) обжалуют введение в стране режима чрезвычайного положения (ЧП) в сфере экономики. Об этом 21 января сообщил журналистам вице-спикер парламента от БКС Влад Бэтрынча.

Флаг Молдавии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Под предлогом введения ЧП, многие эксперты и юристы констатируют, что есть множество злоупотреблений, включая попытку цензурировать прессу. И в то же время запретить акции и протесты», — заявил Бэтрынча.

Он отметил, что комиссии по чрезвычайному положению также передали полномочия, которые закреплены за парламентом и другими структурами.

Напомним, введение режима ЧП в Молдавии на 60 дней поддержали депутаты правящей партии «Действие и солидарность» 20 января. Поводом стало то, что вопросом о выплатах Газпрому за поставленный газ начали заниматься за день до крайнего срока оплаты. Комиссию по ЧП наделили экстренными полномочиями. Кроме того, на время действия этого режима действуют ограничения для СМИ о публикации данных об энергетическом кризисе.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Молдавии обвинила Газпром в «недружественном жесте»