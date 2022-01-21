Москва, 21 января, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин не затрагивал вопрос размещения российских военных баз на территории Венесуэлы в ходе телефонного разговора с президентом этой страны Николасом Мадуро. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, конкретно этот вопрос не затрагивался, не поднимался», — сказал Песков.

Накануне Путин и Мадуро провели телефонный разговор.