Санкт-Петербург, 21 января, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Председатель правления общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова прокомментировала некоторые памятные акции, намеченные к проведению в День полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады. Она попросила «не делать из города кладбище», передаёт 21 января корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Экспозиция в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда

В частности, неодобрительную реакцию у Елены Тихомировой вызвало ставшее традиционным в последние годы общественное чтение списков погибших во время блокады Ленинграда, которое происходит рядом с домами, где жили умершие от голода и погибшие под обстрелами и бомбёжками ленинградцы.

«Не надо делать из города город-кладбище. Мы всё время выступаем против этого, — заявила Елена Тихомирова. — Каждый год с 6 сентября по 27 января все церкви по этим книгам (спискам погибших) читают поминание, понимаете? Поэтому, это даже неприятно, не все знают, кто здесь жил и как здесь жил, а читать просто имена — в честь чего?».

Также организация «Жители блокадного Ленинграда» отказалась от предложения ставить портреты погибших жителей блокадного Ленинграда у окон жилых домов.

По данным Елены Тихомировой, в Петербурге на 1 января 2022 года проживали 39 тыс. блокадников. Объединение «Жители блокадного Ленинграда» ведет учёт членов организации. И планирует расширить членство в обществе и для детей блокадников.

«Сейчас очень часто искажают блокаду. Очень часто дают почему-то негативные стороны люди нам. Но ведь негативные стороны — это не основа была, иначе мы бы не выстояли, иначе бы город был сдан. А ведь вы все знаете, что это единственный город в мире за всю историю человечества, который не был сдан именно потому, что он был оккупирован со всех сторон, в осаде ‑ и не был сдал», — отметила Елена Тихомирова.

Она призывает ценить город и подвиг ленинградцев. Обращаясь к жителям и гостям города, она отметила, что мы не можем себе представить сейчас все основные городские достопримечательности в разрушенном состоянии. Город выстоял и сохранил себя, в этом, по мнению Тихомировой, заключается его уникальность.

Тихомирова также призывает обращаться аккуратнее с ленточками «Ленинградской победы», повторяющими колодку медали «За оборону Ленинграда», которые будут раздавать волонтёры возле станции метро «Гостиный двор». Председатель правления рекомендует приколоть ленту к куртке или пальто на грудь и отказаться от размещения их на сумках.

По традиции 27 января в Санкт-Петербурге пройдёт возложение цветов у знаковых мемориалов города в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, а также множество культурных мероприятий. В их числе праздничный концерт в БКЗ «Октябрьский», ряд театральных представлений. В городе откроют монумент блокадному учителю, к тому же появилась и идея о памятнике блокадному врачу.