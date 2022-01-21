Москва, 21 января, 2022, 12:40 — ИА Регнум. В нынешних условиях, сложившихся вокруг Донбасса, не стоит совершать шаги, которые спровоцируют усиление напряжённости в регионе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Здесь, конечно, хотелось бы отметить, что сейчас, когда ситуация настолько напряженная, настолько чувствительная, очень важно избегать каких-то шагов, которые могут спровоцировать усиление этой напряженности. Здесь очень важно осознавать ответственность за сбалансированные шаги, которые учитывают нынешнюю напряженную ситуацию», — сказал Песков.

По его словам, депутаты, разработавшие законопроект о признании ДНР и ЛНР, не должны зарабатывать политические очки на «такой тонкой и хрупкой материи».