Варшава, , 12:38 — REGNUM Глава канцелярии президента Польши Павел Шрот прокомментировал для Polskie Radio проходящие в городе Висла переговоры президентов Польши и Украины Анджея Дуды и Владимира Зеленского.

Владимир Зеленский и Анджей Дуда President.gov.ua

«Прежде всего Украина ожидает политической поддержки. И она ее получает в полной мере, если мы говорим как о позиции Польши, так и о действиях Варшавы, направленных на формирование такой же позиции у других европейских соседних стран и стран нашего региона. Но мы не исключаем, что наша поддержка будет и в материальной сфере. Об этом ранее говорил и сам президент Анджей Дуда», — сказал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Польши Анджей Дуда 20−21 января принимает в польском городе Висла с официальным визитом президента Украины Владимира Зеленского. Центральной темой переговоров сторон служит обсуждение «вероятного нападения России на Украину».

Власти России, в свою очередь, неоднократно отвергали обвинения Запада в провокациях и «агрессивных действиях» на российско-украинской границе.