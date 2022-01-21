Волгодонск, Ростовская область, , 12:38 — REGNUM В Ростовской области жительница Волгодонска лишилась сбережений после разговора с мнимым сотрудников банка. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 21 января.

Телефонный мошенник Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» реж Леонид Гайдай. 1973. СССР

Женщина ответила на звонок с незнакомого номера. Злоумышленник представился сотрудником банка и обманным путём завладел персональными данными потерпевшей и данными её банковской карты. После разговора с мошенником женщина стала получать уведомления о списании денег с карты. Сумма хищений превысила 1,3 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.