Волгодонск, Ростовская область, 21 января, 2022, 12:38 — ИА Регнум. В Ростовской области жительница Волгодонска лишилась сбережений после разговора с мнимым сотрудников банка. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 21 января.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Телефонный мошенник

Женщина ответила на звонок с незнакомого номера. Злоумышленник представился сотрудником банка и обманным путём завладел персональными данными потерпевшей и данными её банковской карты. После разговора с мошенником женщина стала получать уведомления о списании денег с карты. Сумма хищений превысила 1,3 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.