Брно, Чехия, 21 января, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Чешская компания Madfinger Games, известная как разработчик мобильного трёхмерного шутера (упор в игре сделан на применение огнестрельного оружия) Shadowgun, объявила, что вернётся на платформу ПК. Об этом 21 января сообщает портал Wccftech.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Студия, десять лет назад вышедшая на рынок мобильных видеоигр, заявила, что будет работать над созданием «реалистичного хардкорного FPS (шутер от первого лица — ИА REGNUM) для ПК». «Дизайн игры, который мы создали, не подходит для мобильных устройств. Стало ясно, что нам нужен большой экран, чтобы получить лучшие впечатлений от игры», сказал генеральный директор Madfinger Games Марек Рабас, отвечая на вопросы по поводу проекта.

Разработчики сообщили, что игра, у которой нет названия, разрабатывается на основе «движка» Unreal Engine 5. Они отметили, что её релиз также состоится на консолях. Отмечается, что над проектом работают люди, ранее участвовавшие в создании игр «Ведьмак 3: Дикая охота», Quantum Break и Mafia trilogy.

Для справки: Madfinger Games была основана в 2008 году, офис компании расположен в чешском городе Брно. За свою историю студия выпустила такие игры, как Dead Trigger, Samurai: Way of the Warrior, Shadowgun, BloodyXmas и другие.