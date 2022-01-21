Москва, 21 января, 2022, 12:37 — ИА Регнум. После признания независимости Косова был открыт ящик Пандоры, признание РФ независимости Абхазии и Южной Осетии произошло после вооруженного вторжения — Вашингтону есть о чем задуматься, считает глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета Андрей Климов.

Council.gov.ru Андрей Климов

«Есть подписанные в том числе и РФ Минские соглашения, утвержденные затем СБ ООН. РФ в них не сторона внутриукраинского конфликта, а один из гарантов этих соглашений. Поэтому, пока наши партнеры своим действием (бездействием) не отправили в Лету этот международный документ, Москва будет ему следовать. А если отправят — сильно пожалеют», — отметил Климов в телеграм-канале.

Он напомнил, что весной 2008, работая в Госдуме, публично говорил: после инцидента с западным признанием независимости Косова (исторической части члена ООН Сербии), был открыт ящик Пандоры.

«Но даже после западного надругательства над международным правом в косовском случае, признание РФ независимости Абхазии и Южной Осетии произошло лишь после массированного вооруженного вторжения в августе 2008 грузинской армии в Южную Осетию и не только массового убийства там мирных жителей, но и граждан России. Есть о чем задуматься и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в Берлине, и в Париже, и (в первую очередь!) в Киеве», — рассуждает сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2014 году в Донецкой и Луганской областях Украины состоялись референдумы о статусе регионов. Россия заявила об уважении к итогам референдума — подавляющее большинство жителей областей выступили за суверенитет.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что проект постановления об обращении к президенту РФ Владимиру Путину о признании независимости ЛНР и ДНР будет обсуждаться во фракциях и на заседании Совета Думы. Документ внесли на рассмотрение Госдумы члены фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым.