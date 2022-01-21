Берлин, 21 января, 2022, 12:36 — ИА Регнум. Для снижения зависимости от России Германии необходимо повысить уровень диверсификации поставок газа в страну. Такое мнение 21 января высказал вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в интервью изданию Der Spiegel.

Sandro Halank Роберт Хабек

«Действительно, именно поэтому я считаю своей работой обеспечение большего разнообразия поставок и снижение зависимости от одной страны», — сказал он в ответ на вопрос о наличии зависимости Германии от поставок российского природного газа.

Также вице-канцлер отметил, что это также может быть обеспечено за счет возобновляемых источников энергии и добавил, что Германия продвигает производство и импорт зеленого водорода.

«Таким образом, энергетическая политика имеет не только экологическое, но и геополитическое измерение», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что в случае, если немецкий регулятор примет решение о том, что газопровод «Северный поток — 2» (СП-2) является несоответствующим праву Евросоюза и Германии, Берлин не будет должен выплачивать компенсацию.