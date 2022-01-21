Ижевск, 21 января, 2022, 12:36 — ИА Регнум. В Ижевске около 5% собственников жилья в многоквартирных домах приняли решение о вывозе снега из дворов на общем собрании жильцов дома. Об этом в прямом эфире в социальных сетях заявил глава города Олег Бекмеметьев.

Дарья Драй ИА REGNUM Сугробы

По его словам, обязанности по содержанию дворовых территорий лежат на управляющих компаниях (УК) и ТСЖ (товариществах собственников жилья). В заключенном с собственниками договоре управления все обязанности по содержанию дворов прописаны. При этом услуга по вывозу снега с придомовой территории в типовом договоре не предусмотрена. На общем собрании жителям необходимо решить вопрос внесения этой услуги в договор.

«Но это, как вы понимаете, проводится уже за отдельную плату», — добавил мэр.

В случае неудовлетворительной работы УК и ТСЖ по очистке дворов от снега жители могут обратиться в госжилиснпекцию или в городскую административную инспекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ижевске с начала зимнего сезона выявили 190 нарушений в связи с несвоевременной уборкой дворов и кровель жилых домов от снега и наледи. По данным фактам составлено 105 проколов об административных правонарушениях, к ответственности в виде штрафа привлекли 36 виновных лиц.

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