Кострома, 21 января 2022, 12:37 — REGNUM Прокуратура Костромы требует денежную компенсацию с перевозчика, водитель которого высадил ребёнка из автобуса. Об этом сообщает Свердловский районный суд.
Инцидент произошёл в сентябре 2021 года. Водитель автобуса No 4 выгнал 13-летнего мальчика из транспорта за то, что тот пытался расплатиться за проезд банковской картой. Терминал, через который должна была осуществляться оплата, не сработал.
Водителя общественного транспорта оштрафовали на 5 тысяч рублей, однако это показалось прокурору недостаточным. Он просит суд взыскать с индивидуального предпринимателя Веселовой, чьи автобусы обслуживают муниципальный маршрут, 100 тысяч рублей. Первое заседание по делу состоится 7 февраля 2022 года.
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