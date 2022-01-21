Кострома, 21 января, 2022, 12:37 — ИА Регнум. Прокуратура Костромы требует денежную компенсацию с перевозчика, водитель которого высадил ребёнка из автобуса. Об этом сообщает Свердловский районный суд.

Http://www.gradkostroma.ru Автобус

Инцидент произошёл в сентябре 2021 года. Водитель автобуса No 4 выгнал 13-летнего мальчика из транспорта за то, что тот пытался расплатиться за проезд банковской картой. Терминал, через который должна была осуществляться оплата, не сработал.

«Высадка сопровождалась грубым обращением и ругательствами. В результате действий водителя мальчик перенёс нервное потрясение, испытал чувство стыда перед другими пассажирами автобуса, был потрясен несправедливостью ситуации. Кроме этого, он остался на остановке, удалённой от места проживания, не мог рассчитывать на помощь родителей и опоздал на занятия», — сообщила в исковом заявлении прокуратура.

Водителя общественного транспорта оштрафовали на 5 тысяч рублей, однако это показалось прокурору недостаточным. Он просит суд взыскать с индивидуального предпринимателя Веселовой, чьи автобусы обслуживают муниципальный маршрут, 100 тысяч рублей. Первое заседание по делу состоится 7 февраля 2022 года.