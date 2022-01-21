* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 21 января, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опровергли сообщения об аресте двух ведущих активисток после недавней акции протеста в Кабуле. Женщины-активистки говорят, что Таманно Париани и Парвона Ибрагимхейль были арестованы талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поздно вечером 19 января.

Alwaght.com «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Официальный представитель Исламского Эмирата АфганистанаЗабихулла Муджахид сказал ВВС, что эта новость «необоснованна», и отрицал факт ареста женщин, назвав это «слухами».

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Одна из женщин, не пожелавшая назвать свое имя, рассказала ВВС, что они оказались в «трудной ситуации» и что их жизни угрожает опасность.

«Мы призываем ООН и международные правозащитные организации оказать давление на правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — заявили они.

По их словам, в последние дни талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовывают женщин-активисток, возможно, с целью вызвать волну страха и паники для подавления гражданских протестов.

На видео, опубликованном в социальных сетях Тамано Париани, она выглядит крайне напуганной, взывает о помощи и просит людей, которые находятся за дверью и говорят, что действуют от имени «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), уйти и вернуться днем.

Однако представитель радикалов заявил, что силы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никого не арестовывали. Это видео он считает сфабрикованным, чтобы «заработать» убежище за границей.

Нигина Резаи, активистка за права женщин из Кабуле, говорит, что после недавних арестов женщины-активистки скрылись и о них до сих пор ничего не известно.