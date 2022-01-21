Эксперт: Глава МИД Германии ничего Зеленскому не привезла
Москва, 21 января, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила Украину только для того, чтобы успокоить украинские элиты. Об этом 21 января корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.
«Результатов визита Бербок в Киев нет. Они и не планировались», — заявил эксперт.
Единственной целью визита Анналены Бербок в Киев было продемонстрировать солидарность с Украиной и успокоить всех — и местные элиты, и собственные СМИ, что вот, мол, глава МИД Германии едет сначала в Киев, а лишь потом в Москву, а не сразу в Москву, пояснил политолог.
«Вот и вся цель визита. Она декларативная. Ни одного проекта, ни одного соглашения или проекта Анналена Бербок с собой пану Зеленскому не привезла», — заключил Борисов.
Напомним, что ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила с визитом Украину, после чего отправилась с визитом в Россию.