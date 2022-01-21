Москва, 21 января, 2022, 22:46 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила Украину только для того, чтобы успокоить украинские элиты. Об этом 21 января корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германистТимофей Борисов.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Германии Анналена Бербок

«Результатов визита Бербок в Киев нет. Они и не планировались», — заявил эксперт.

Единственной целью визита Анналены Бербок в Киев было продемонстрировать солидарность с Украиной и успокоить всех — и местные элиты, и собственные СМИ, что вот, мол, глава МИД Германии едет сначала в Киев, а лишь потом в Москву, а не сразу в Москву, пояснил политолог.

«Вот и вся цель визита. Она декларативная. Ни одного проекта, ни одного соглашения или проекта Анналена Бербок с собой пану Зеленскому не привезла», — заключил Борисов.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила с визитом Украину, после чего отправилась с визитом в Россию.