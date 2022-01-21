Москва, , 12:34 — REGNUM К сожалению, как показывает практика, подобные мошенничества по телефону или через интернет схемы работают, даже несмотря на то, что, в СМИ неоднократно сообщают и пушит о действиях мошенников, заявил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генсовета «Деловой России» Владимир Кузнецов.

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«При этом, по мнению экспертов и согласно опросам, финансовая грамотность российских граждан имеет тенденцию к повышению.

Стоит отметить, что указанные и подобные схемы играют на желании граждан получить лёгкий доход, а также на страхе потерять деньги.

Вместе с тем, не стоит забывать, что в нынешнее время абсолютно любая информация подлежит проверке.

Наткнувшись на подобный сайт в первую очередь стоит, как минимум, проверить его по отзывам.

И, разумеется, ни в коем случае нельзя оставлять свои персональные данные на постороннем и незнакомом ресурсе», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России появилась новая мошенническая схема. Суть заключается в том, что мошенники создают сайты, предлагающие гражданам инвестиции.

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