Москва, 21 января 2022, 12:34 — REGNUM К сожалению, как показывает практика, подобные мошенничества по телефону или через интернет схемы работают, даже несмотря на то, что, в СМИ неоднократно сообщают и пушит о действиях мошенников, заявил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генсовета «Деловой России» Владимир Кузнецов.
Как сообщало ИА REGNUM, в России появилась новая мошенническая схема. Суть заключается в том, что мошенники создают сайты, предлагающие гражданам инвестиции.
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