Рязань, 21 января, 2022, 12:46 — ИА Регнум. Численность избирателей, зарегистрированных в Рязанской области на 1 января 2022 года, актуализировал региональный избирком. Как сообщили ИА REGNUM в избирательной комиссии 21 января, по данным ГАС «Выборы», численность избирателей составляет 885 691 человек.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избиратель

Больше всего электората проживает в Рязани — 411 878 человек, самая низкая численность в Пителинском районе — 4 107 избирателей.

По сравнению с предыдущей актуализацией, численность избирателей в регионе уменьшилась, на 1 июля 2021 года в списках находилось 891 887 человек.

Первые выборы в 2022 году в Рязанской области пройдут в феврале: дополнительно изберут депутатов в селе Спасского района и досрочно изберут главу поселения в Щацком районе.