Бухарест, 21 января, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Президент Румынии Клаус Йоханнис и румынский премьер-министр Николае Чукэ проведут в Бухаресте внеочередную встречу, посвященную ситуации на Украине и перспективам укрепления восточных границ НАТО. Об этом 21 января сообщает Бухарестское телевидение.

PavelD Румыния

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Согласно официальной информации, Йоханнис и Чукэ рассмотрят возможность выделения Киеву дополнительной финансовой и военной помощи вооруженным силам Украины, а также противодействие «распространению российского влияния на Запад».

Предполагается, что президент и глава кабинета министров Румынии подпишут предварительное соглашение, позволяющее увеличить международный контингент НАТО на случай «военной агрессии РФ на Украину».

Напомним, ранее Бухарест инициировал размещение на румынской территории дополнительных сил Пентагона и приветствовал намерение Парижа отправить в Румынию элитные подразделения французской армии. По некоторым данным, румынские власти рассматривают возможность выдачи разрешения на использование соответствующих баз Румынии военнослужащими из Испании и Италии.