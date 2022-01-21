Новосибирск, , 12:32 — REGNUM В Новосибирской области перед судом предстанут бывшие начальник и инженер отдела лесных отношений министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в получении и даче взятки. Об этом сообщило региональное управление СКР.

Коррупция Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным следствия, они получили от представителей лесопользователей более 1,6 млн рублей — за обеспечение победы в аукционах на право заключения договоров купли-продажи лесных насаждений, их отвод в удобных местах, бездействия по выявлению нарушений лесного законодательства, а также общее покровительство. Также, теперь уже бывший инженер передал своему начальнику взятку за не привлечение его к ответственности за нарушение трудовой дисциплины, а также общее покровительство и попустительство по службе.

Отмечается, что на их имущество стоимостью более 7,5 млн рублей наложен арест.

Один из них находится под домашним арестом, другой — под стражей. Вину они не признали. Однако собрана достаточно доказательств и уголовное дело в ближайшее время будет передано в суд.