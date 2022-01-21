Париж, 21 января, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Почти 19 000 классов во Франции закрыли из-за эпидемии коронавирусной инфекции, передает BFM TV.

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Согласно данным министерства национального образования Франции, 18 786 классов в настоящее время закрыли из-за COVID-19. Эта цифра является рекордной c начала пандемии.

Кроме того, 152 школы в настоящее время закрыты из-за COVID-19, и 463 197 учеников дали положительный результат на коронавирус за последние семь дней.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции заявил, что правило, предусматривающее как минимум три дня обязательной удаленной работы в неделю перед лицом COVID-19, перестанет действовать 2 февраля 2022 года.