Таллин, , 12:30 — REGNUM Съемочная группа эстонского гостелевидения ETV побывала в Нарве (северо-восточная Эстония), чтобы узнать, ощущают ли жители приграничного города рост цен.

Рост цен

Суда по видеосюжету, большинство опрошенных признало серьезное влияние подорожания продуктов на их кошельки.

«Цены подросли, я в магазин хожу каждый день. Осенью я обходилась одной суммой, а теперь смотрю что при покупке тех же самых продуктов сумма уже больше. То есть цены повысились и заметно», — рассказала нарвитянка Татьяна.

«Подорожал хлеб, заметно подорожало молоко, цена на муку выросла почти в два раза. У меня мама печет хлеб, она говорит, что цены стали несоизмеримы, если сравнивать с тем, что наблюдалось в декабре 2021 года», — сообщила другая нарвитянка. Она добавила, что очень сильно скакнули цены на электроэнергию.

Лишь один из опрошенных нарвитян, молодой человек Павел, заявил, что не заметил роста цен. Правда, добавил он, все продукты покупают его родители, а себе он покупает только чипсы и лимонад: «Я особо не заметил повышения цен, по крайней мере, на те продукты, которые я покупаю для себя. Но я живу сейчас с родителями и такие продукты как, например, мясо и молоко покупают они». По его словам, чипсы и лимонад в цене не выросли.

По данным Департамента статистики Эстонии, в декабре 2021 года индекс потребительских цен в Эстонии повысился по сравнению с декабрем 2020 года на 12,2%. В целом за 2021 год инфляция выросла на 4,6%.