Подольск, Московская область, 21 января, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Подольском родильном доме Подмосковья на свет появился ребенок весом 5500 граммов и ростом 60 сантиметров. Об этом 21 января сообщается на сайт министерства здравоохранения Московской области.

Kremlin.ru В роддоме

Ребенок стал четвертым в семье. Как отметила заведующая родовым отделением Подольского роддома Татьяна Фастова, в медучреждении заранее понимали, что ребенок будет крупным и были к этому готовы.

«Малыш родился в срок при помощи кесарева сечения, оценка по шкале Апгар — 8/9. Все показатели, как у матери, так и у ребенка в норме. На данный момент они чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке», — сказала Фастова.