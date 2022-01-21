Цхинвал, , 12:29 — REGNUM Депутаты парламента Южной Осетии во время заседания 21 января поддержали проведение выборов президента в 2022 году 10 апреля. Об этом сообщает агентство «Рес».

Флаг Южной Осетии

По данным журналистов, в голосовании принимали участие 27 из 34 депутатов. Назначенная дата выборов получила единогласное одобрение.

«Всем будущим кандидатам желаю честной борьбы и работы на благо нашей республики!» — написал по этому поводу действующий президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Напомним, Бибилов вступил в должность президента Южной Осетии в апреле 2017 года. Это его первый президентский срок. В Южной Осетии на данную должность могут претендовать граждане республики не моложе 35 лет. Они должны владеть осетинским и русским языками и проживать на территории страны не менее десяти лет.