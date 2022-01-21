Тюмень, 21 января, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Жителей Тюмени приглашают на общественное обсуждение проекта изменения района «Новорощинский» возле аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Пресс-служба гордумы Тюмени Проект изменений в «Новорощинском»

Общественные обсуждения по проектам планировки и межевания продлятся до 24 января. Свои предложения в проект района «Новорощинский» тюменцы могут направить в муниципальный департамент земельных отношений и градостроительства.

Депутат гордумы Тюмени Иван Романчук сообщил, что в «Новорощинском» построят новую поликлинику, транспортно-логистический центр, оборудуют разноуровневые развязки и дополнительные остановочные пункты.