Ростов-на-Дону, 21 января, 2022, 12:29 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону ввели в эксплуатацию 80-квартирный долгострой, расположенный на улице 35-я Линия. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 21 января.

Пресс-служба правительства Калужской области Новый дом в Калуге в ожидании дольщиков

Объект, строительство которого остановилось из-за недостатка финансирования, долгое время числился в реестре проблемных объектов Ростовской области. 11-этажный жилой дом имеет также офисные здания и подземную парковку.

В настоящее время в реестре долгостроев на Дону значится 69 проблемных объектов. Дома расположены в Ростове-на-Дону, Батайске, Таганроге, Азове, Новочеркасске, Миллерово, Каменске-Шахтинском, а также Аксайском районе.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области реестр обманутых дольщиков могут ликвидировать к концу 2023 года. По данным на начало января 2022 года на Дону насчитывалось 77 проблемных объектов.