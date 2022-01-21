Сеул, , 12:29 — REGNUM В связи с быстрым распространением штамма «Омикрон» власти Сеула призвала иностранцев, проживающих в столице, пройти ревакцинацию, сообщает KBS.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Соответствующие плакаты на 13 языках, включая английский, японский, китайский, вьетнамский, русский, монгольский, испанский, арабский, узбекский, индонезийский, тайский и филиппинский, разместили в более чем 290 сообществах иностранцев и в 50 группах поддержки людей из других стран.

Известно, что на ревакцинацию можно записаться как на специальном сайте, так и в любом медицинском учреждении.

Отмечается, что нелегалы также могут принять участие в программе ревакцинации, записавшись по телефону, либо обратившись в государственный центр здравоохранения. Данные о незарегистрированных иностранцах не будут передаваться в иммиграционную службу, уверяет источник.