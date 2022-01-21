Вашингтон, , 12:29 — REGNUM Российский вратарь клуба «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 21 января сообщает пресс-служба лиги.

Сергей Бобровский Андрей Чудаев

Бобровский сыграл «на ноль» в матче с «Эдмонтон Ойлерз» (6:0), отразив все 40 бросков по своим воротам. Для него этот шатаут стал первым с 3 ноября 2019 года. Всего на его счету 35 «сухих» матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.

Второй звездой стал форвард «Даллас Старз» Джейсон Робертсон, который в матче с «Баффало Сэйбрз» (5:4) забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу.

Третьей звездой признан чешский нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, на счету которого два гола в игре с «Вашингтон Кэпиталз» (4:3).

Читайте ранее в этом сюжете: 40 сэйвов Бобровского помогли «Флориде» разгромить «Эдмонтон»