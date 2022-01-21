Иваново, , 12:28 — REGNUM В Ивановской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших чиновников регионального департамента сельского хозяйства и продовольствия, обвиняемых в получении нескольких взяток. Об этом 21 января сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Бывшие начальник и замдиректора отдела по развитию сельских территорий департамента обвиняются в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ — «Плучение взятки лично и через посредника в составе группы лиц по предварительному сговору в значительном и крупном размере». Также экс-начальник отдела по развитию сельских территорий обвиняется в двух эпизодах получения взятки и в 11 эпизодах — получения взятки в значительном размере.

Следствие полагает, что теперь уже бывшие чиновники получали от индивидуальных предпринимателей взятки за помощь в получении гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. За подготовку необходимого пакета документов для получения гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства начальник отдела также получал от 25 до 55 тыс. рублей от предпринимателей.

Всего, по данным следствия, обвиняемые получили около миллиона рублей.

В настоящее время дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением готовится к передаче в суд.