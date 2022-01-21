Москва, 21 января 2022, 12:25 — REGNUM Министерство иностранных дел России приветствует утверждение итогов состоявшихся в октябре 2021 года парламентских выборов в Ираке. Об этом говорится в распространенных ответах МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова.
В ведомстве выразили надежду, что иракским парламентариям удастся в установленные законом сроки сформировать новое дееспособное правительство.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября в Ираке прошли парламентские выборы. По итогам голосования был сформирован новый парламент. «Аль-Фатх» была недовольна, поскольку, по итогам выборов, получает только 14 мест в парламенте.
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