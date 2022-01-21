Киев, 21 января, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Сложившая в экономике Украины ситуация позволяет говорить о высоких рисках дефолта в стране. Такие прогнозы сделал директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Читайте также: Украине предрекли исчезновение через десять лет

В комментарии для издания «Капитал» он указал, что в последнее время Украина привлекала внешние коммерческие заимствования по чрезвычайно высоким ставкам. Эксперт отметил, что все это может привести к тому, что Киеву станут отказывать в выдаче коммерческих заимствований.

«Стоимость страховки от дефолта для Украины выросла в разы и обогнала турецкие свопы», — добавил Саливон.

Также по теме: Бывший министр экономики Украины предрёк стране дефолт

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр экономики страны Виктор Суслов заявил, что Украина с раздутым дефицитом бюджета движется к дефолту. Он отметил, что по международным нормативам максимальная величина дефицита госбюджета может достигать 3% от объёма ВВП, и в этом случае экономика страны может считаться устойчивой. В свою очередь у Украины он почти в два раза больше, а это значит, что страна не смогла сколько-нибудь серьёзно сократить расходы при падающей экономике.

По его словам, уже сейчас каждая третья гривна доходов государственного бюджета идет на обслуживание долгов — их погашение либо выплату процентов.