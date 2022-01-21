Вашингтон, 21 января, 2022, 12:24 — ИА Регнум. На 75-м году жизни скончался известный американский рок-музыкант и актёр Мит Лоуф (настоящее имя Марвин Ли Эдей). Об этом 21 января сообщается на официальной странице певца в Facebook.

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«С прискорбием сообщаем, что наш несравненный Мит Лоуф умер сегодня ночью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рядом с ним находилась его жена Дебора, дочери Перл и Аманда, а также близкие друзья.

Как отмечается, дебютный студийный альбом музыканта Bat Out of Hell, вышедший в 1977 году, остаётся одним самых продаваемых альбомов в истории.

Мит Лоуф снялся более чем в 65 фильмах. Среди них «Бойцовский клуб», «Шоу ужасов Рокки Хоррора», «Фокус», «Мир Уэйна», «Tenacious D: Медиатор судьбы».