Киев, , 12:31 — REGNUM Защиту морского побережья, в том числе уничтожение бронированной техники противника, отработали украинские военные в Херсонской области вблизи границы с Крымом. Об этом сообщает 21 января пресс-служба командования объединённых сил Вооружённых сил Украины.

ВСУ U.S. Army Europe

Тактические учения по защите морского побережья и танкоопасных участков суши прошли на полигоне в Херсонской области. Военнослужащие тренировались отражать наступательную операцию.

«В частности, боевые расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» выполнили задание по подавлению и уничтожению огневых средств, бронированной техники и живой силы условного противника», — говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство культуры и информационной политики Украины стало распространять инструкции на случай чрезвычайных ситуаций и военных действий. Брошюры поступают на киевские предприятия.

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