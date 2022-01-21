Челябинск, , 12:22 — REGNUM В Челябинской области окончено расследование дела об убийстве, совершённом в 1988 году. Об этом сообщает областное управление СКР.

Суд

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По данным следствия, 8 сентября в Чебаркуле он и его знакомый, который уже скончался, заперли мужчину и женщину в частном доме и подожгли. Граждане смогли выбраться, но подельники сильно их избили. Мужчина впоследствии скончался в больнице.

После совершения преступления нападавшие скрылись. Однако спустя много лет была установлена их личность. Один из обвиняемых скоро предстанет перед судом.