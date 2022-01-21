Москва, , 12:21 — REGNUM Весомым стимулом для возобновления диалога всех вовлеченных сторон в вопрос о ситуации на Корейском полуострове будет проект политико-гуманитарной резолюции, предложенный Россией и Китаем в октябре 2021 года в Совете Безопасности (СБ) ООН и предполагающий смягчение санкций против КНДР в гуманитарной и иных сферах, которые не связаны с ракетно-ядерной программой страны. Об этом говорится в обнародованных 21 января ответах МИД РФ к пресс-конференции главы ведомства по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

МИД Антон Привальский © ИА Красная Весна

«Исходим из того, что в условиях пандемии оказание помощи населению КНДР стало бы весьма своевременным ответственным шагом международного сообщества. Кроме того, принятие данной резолюции может помочь установить доверие среди вовлеченных государств, послужить весомым стимулом для реанимации политического диалога», — указывается в ответах.

Также отмечается, что Вашингтон своим продолжением политики санкций против Северной Кореи делает заведомо проигрышную ставку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док провел 20 января телефонные переговоры со своими коллегами из США и Китая.