Симферополь, 21 января 2022, 12:18 — REGNUM Все сообщения о якобы заложенных устройствах в учебных заведениях Крыма поступили из-за границы. Об этом сообщил 21 января журналистам глава региона Сергей Аксёнов.
Он также уточнил, что дал поручение 21 января освободить детей от занятий, а коллективы от работы.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 21 января сообщения о минировании поступили в школы Симферополя, Керчи, ряд средне-профессиональных заведений и вузов.
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