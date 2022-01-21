Симферополь, , 12:18 — REGNUM Все сообщения о якобы заложенных устройствах в учебных заведениях Крыма поступили из-за границы. Об этом сообщил 21 января журналистам глава региона Сергей Аксёнов.

Сергей Аксёнов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Враги не спят, сообщения о минировании активно поступают по городу Симферополю, по городу-герою Керчь, и по Советскому району по техникуму звонок был. Все службы задействованы. Все сообщения из-за границы, это не внутрироссийские провокаторы, а именно заграничные. Кто это, выясняет управление ФСБ», — сказал глава Крыма.

Он также уточнил, что дал поручение 21 января освободить детей от занятий, а коллективы от работы.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 21 января сообщения о минировании поступили в школы Симферополя, Керчи, ряд средне-профессиональных заведений и вузов.

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