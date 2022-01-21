Ростов-на-Дону, 21 января, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Компания из Санкт-Петербурга, занимавшаяся установкой городской ёлки в Ростове-на-Дону, укрепит конструкцию новогоднего дерева по гарантии. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Дарья Драй ИА REGNUM Молодые люди у новогодней ели

«Ёлка будет восстановлена, у производителя есть гарантийные обязательства. Представитель компании-поставщика уже приезжал и пообещал, что в следующем году всё будет нормально. Просто в Петербурге не рассчитывали, что может быть такой ветер. Конструкции будут усилены и на следующий Новый год ёлка будет стоять», — цитирует Логвиненко издание «Блокнот Ростов».

ИА REGNUM напоминает, что главная городская ёлка Ростова-на-Дону не выдержала ураганного ветра вечером 14 января. В результате происшествия никто не пострадал. Ростовский сити-менеджер поручил разобраться в ситуации и провести проверку в отношении поставщика.

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