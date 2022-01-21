Северодвинск, Архангельская область, , 12:14 — REGNUM Жители Северодвинска выступили против строительства православного храма, который начали возводить, по их мнению, слишком близко от жилых домов.

Деревянный резной крест Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Горожан не устаивает, что храм решили возводить в густонаселенном районе, где от угла дома до угла храма 25 метров. Если храм построят, то из-за звона колоколов могут возникнуть проблемы с децибелами.

В администрации Северодвинска на жалобы горожан уже отреагировали — по словам чиновников, проект успешно прошел общественные слушания, а строительство ведется с соблюдением всех нормативов.

Храм возводится на пожертвования. Строительство планируют завершить через три года.

Как сообщало ИА REGNUM, екатеринбургский митрополит призвал снести знаковое здание ради храма.