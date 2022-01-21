Северодвинск, Архангельская область, 21 января, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Жители Северодвинска выступили против строительства православного храма, который начали возводить, по их мнению, слишком близко от жилых домов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деревянный резной крест

Горожан не устаивает, что храм решили возводить в густонаселенном районе, где от угла дома до угла храма 25 метров. Если храм построят, то из-за звона колоколов могут возникнуть проблемы с децибелами.

В администрации Северодвинска на жалобы горожан уже отреагировали — по словам чиновников, проект успешно прошел общественные слушания, а строительство ведется с соблюдением всех нормативов.

Храм возводится на пожертвования. Строительство планируют завершить через три года.

Как сообщало ИА REGNUM, екатеринбургский митрополит призвал снести знаковое здание ради храма.