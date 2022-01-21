Уфа, 21 января, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Понижение температуры до — 28 °C ожидается в Башкирии. Об этом 21 января сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Дарья Драй ИА REGNUM Туман в Санкт-Петербурге

Ночью 22 января в республике может похолодать до — 28 °C, днем воздух может прогреться до — 7 °C. На некоторых участках дорог в регионе может образоваться снежный накат, гололедица. Ночью и утром возможен туман, видимость менее 500 метров.

Согласно данным Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 января в республике осадков не ожидается. Ночью столбик термометра может опуститься до — 26 °C, днем может потеплеть до — 9 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии на заснеженных дорогах застряли десятки автомобилей.