Тюмень, 21 января, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В Тюменской области уровень преступности снизился на 2,8%. Об этом сообщает информационный центр региона.

Https://xn--b1aew.xn--p1ai/ Полиция

По тяжким и особо тяжким преступлениям снижение в регионе составило 3,1%.

Правительством Тюменской области совместно с региональным управлением МВД разработаны и реализуются государственные программы по профилактике правонарушений, повышению безопасности дорожного движения и борьбе с наркотиками, отметил глава региона Александр Моор. На эти цели в областном бюджете предусмотрено в 2022 году около 850 млн рублей.