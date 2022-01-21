Черкесск, , 12:12 — REGNUM В Карачаево-Черкесии по горячим следам удалось задержать предполагаемого преступника. Жителя села Терезе Малокарачаевского района подозревают в убийстве, сообщили 21 января в пресс-службе регионального управления МВД.

Убийство kropekk_pl

Инцидент произошел 19 января. В больницу с огнестрельным ранением был доставлен житель села Первомайское. Информация об этом поступила в отдел полиции. Выехавшие на место полицейские обнаружили на месте происшествия труп 35-летнего местного жителя. Как удалось выяснить, в мужчин в ходе ссоры стрелял их знакомый — ранее судимый 38-летний житель села Терезе.

На месте происшествия изъяты пистолет и боеприпасы. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Читайте также: Омский подросток убил дядю, защищая мать